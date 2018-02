Assembleia do RS nega pedido de impeachment de Feijó O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ivar Pavan (PT), arquivou hoje o pedido de impeachment do vice-governador Paulo Afonso Feijó (DEM) feito pelo deputado estadual Coffy Rodrigues (PSDB) no dia 13 de agosto. Em sua decisão, Pavan considerou que a denuncia apresentada pelo parlamentar tucano é inconsistente para justificar a abertura de um processo contra o vice-governador.