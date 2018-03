Assembleia do RS cobra R$ 2 mi pagos indevidamente A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul concluiu a investigação que apurou pagamentos indevidos a 29 servidores da casa, e encaminhou o relatório ao Ministério Público Estadual (MPE) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta quinta-feira. O erro foi descoberto em agosto do ano passado durante revisão de gastos com o funcionalismo.