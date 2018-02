Assembleia do RS aprova reajuste para 518 nomeados

Alguns deputados da oposição, formada pelo PMDB, PSDB, PPS, PP e DEM, bombardearem o projeto por entenderem que ele vai favorecer militantes dos partidos da situação que serão nomeados para os cargos. Os parlamentares da base aliada sustentaram que o reajuste torna o cargo atrativo a bons técnicos que o governo vai buscar no mercado. O aumento foi aprovado por 28 votos a 18. O impacto para os cofres do Estado é estimado em R$ 18,8 milhões por ano pela bancada do PT.

Outro projeto, perdoando dívidas de R$ 62,7 milhões que 45 mil pequenos agricultores têm com o Estado também gerou alguns debates, mas acabou aprovado por 42 votos a zero. Os deputados também concordaram, por maioria, com a extinção de 148 cargos de confiança com vencimentos inferiores a R$ 1 mil por mês, a limitação dos vencimentos de diretores de estatais e autarquias ao teto do Estado, de R$ 24 mil, e a mudança da vinculação da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento, para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.