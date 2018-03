Assembleia do RS aprova pacote para servidores A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou uma série de aumentos propostos pelo governo do Estado para servidores do Executivo e do Judiciário. Hoje os deputados concordaram com o reajuste de 4% em setembro e mais 2% em março do ano que vem para os vencimentos básicos do quadro geral dos funcionários públicos e técnicos científicos, beneficiando cerca de 26 mil servidores a um custo de R$ 20 milhões por ano.