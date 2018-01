Assembleia do RJ vai votar na terça-feira aumento para policiais e bombeiros

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota na terça-feira, em discussão única, o projeto de lei 1.184/12, que trata de aumento concedido a servidores da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de agentes penitenciários.

O texto do Governo do Estado prevê o pagamento cumulativo em três parcelas, o que vai representar um reajuste total de quase 39% no biênio 2012/2013. O projeto também traz a novidade de nivelar pelo teto o auxílio moradia que antes possuía dois níveis: um para policiais e bombeiros solteiros e outro para casados.

O governador Sérgio Cabral afirmou, nesta segunda-feira, 6, que, somando os reajustes dados pelo governo desde 2007 até os que já estão garantidos para 2012 e 2013, policiais e bombeiros terão um total de 107% de aumento salarial.