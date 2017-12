Assembléia do Rio vai oferecer medalha a Hugo Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vai ser homenageado pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, no dia 19 deste mês. A Assembléia vai oferecer ao presidente venezuelano a medalha Tiradentes, principal homenagem da Casa. Chávez tomou posse na última quarta-feira para seu terceiro mandato e prometeu em juramento levar com passo firme o país a um novo modelo "socialista", que implicará reformas radicais. O autor do projeto, deputado Paulo Ramos (PDT), pretende aproveitar a presença do líder venezuelano no Rio, onde deve participar da reunião de cúpula do Mercosul, nos dias 18 e 19 deste mês, para entregar a medalha. Segundo a assessoria de imprensa da Alerj, a decisão de homenagear o líder venezuelano foi aprovada em 1999, mas até agora a homenagem não havia sido oferecida. Uma sessão solene está programada para acontecer no plenário da Assembléia. "Os trabalhos na Alerj só serão retomados no mês de fevereiro, mas haverá sessão aproveitando a presença dele (Chávez) no Rio de Janeiro", informou a assessoria de imprensa.