Assembleia do PR é acusada de esconder atos da Casa A Assembleia Legislativa do Paraná é acusada de utilizar nos últimos anos diários avulsos (em paralelo aos diários oficiais) para publicar alguns de seus atos. A denúncia foi apresentada pela TV Paranaense, retransmissora da Rede Globo em Curitiba, e pelo jornal Gazeta do Povo, que é do mesmo grupo.