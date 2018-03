Assembleia do PR aprova reajuste para funcionalismo A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na noite de ontem a proposta do governo do Estado que concede reajuste de 5% para o funcionalismo público, com aumento maior para os policiais civis, que ficará entre 22% e 77%, e para os policiais militares, entre 23% e 55%. A proposta de reajuste foi definida pelo governador Roberto Requião (PMDB), que deve se desincompatibilizar na próxima semana para concorrer provavelmente ao Senado.