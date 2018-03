Assembleia do Paraná instala CPI dos Grampos

A proposta da CPI foi do deputado estadual Marcelo Rangel (PPS), que presidirá os trabalhos. A comissão tem prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Os 11 integrantes do grupo já foram indicados pelos partidos e os trabalhos começam na semana que vem, com a apreciação dos primeiros requerimentos para convocação de depoentes. "Pretendemos ouvir todas as pessoas que tiveram acesso às dependências, porque o que houve aqui foi uma afronta à democracia. Não é possível imaginar que se coloquem grampos para escutar parlamentares", adiantou Rangel. Ele também pretende requisitar imagens das câmeras de segurança para análise.

O deputado ressaltou que pedirá o auxílio do Ministério Público Estadual e das Polícias Civil, Militar e Federal para o trabalho. Além das investigações sobre possíveis motivações políticas, o caso está entregue ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil, que analisa a questão criminal. Para Rangel, o fato de os deputados poderem convocar depoentes sem necessidade de mandado judicial pode ajudar o trabalho da polícia.