Assembléia do Paraná aprova salário mínimo de R$ 462 A Assembléia Legislativa do Paraná aprovou, nesta quarta-feira, em segunda votação, o projeto de lei enviado pelo governo do Estado, que reajustou o salário mínimo regional em 8,5%. O novo valor irá variar entre R$ 462 e R$ 475,20, dependendo da categoria profissional. O salário mínimo regional foi instituído em maio do ano passado pelo governador Roberto Requião (PMDB), com valores que variavam entre R$ 427 e R$ 437,80. O mínimo regional não se aplica aos trabalhadores com salários definidos por lei federal, convenção ou acordo coletivo, e para os servidores estaduais e municipais. O projeto vai agora para a redação final, depois passa à sanção do Poder Executivo e valerá a partir de 1º. de maio, após publicação no Diário Oficial.