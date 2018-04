Assembleia de SP volta do recesso e discute eleição A Assembleia Legislativa de São Paulo retomou ontem os trabalhos, após um mês e meio de recesso, com a atenção voltada para a disputa pela presidência da Casa. A pouco mais de um mês para a eleição, marcada para 15 de março, dois nomes estão colocados, embora ainda não haja candidatos oficiais, e ambos são do PSDB. O partido, que lidera a base governista e preside hoje a Assembleia, está dividido entre Barros Munhoz e Celino Cardoso. Os dois tucanos devem lançar amanhã suas candidaturas na reunião da bancada. "Houve um movimento em torno do meu nome e eu decidi que vou disputar", disse Munhoz. "Estou no meu quarto mandato. Vamos ouvir a bancada. É normal que haja disputa", afirmou Cardoso. Colocadas as postulações, será definido um cronograma para a eleição. Somente um dos dois poderá disputar pelo partido a vaga de presidente. Munhoz é o candidato de preferência do governador José Serra. Líder do governo na Casa há dois anos, é o homem de confiança do tucano no Legislativo, papel que será ainda mais importante, em 2010, quando Serra poderá disputar a eleição para a Presidência da República. Cardoso colocou-se como pré-candidato na última eleição, mas acabou desistindo numa disputa com o tucano Vaz de Lima, atual presidente. O PT, que não tem nomes até agora, defende a manutenção dos dois cargos que acumula na Mesa Diretora, a primeira e a quarta secretarias. O Legislativo paulista voltou às atividades ontem com menos da metade dos deputados. Dos 94 parlamentares, 36 participaram da sessão inaugural. POSSE O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Roberto Antonio Vallim Bellochi, tomou posse ontem como governador. Bellochi ficará no cargo até amanhã, quando o vice-governador Alberto Goldman retorna de viagem oficial ao Chile e reassume o posto. É a sexta vez na história paulista que o Estado é comandado por uma autoridade do Judiciário. A última vez foi em 2002. Serra tirou uma semana de férias e retorna segunda. Até ontem, estava à frente do governo o vice-governador, que, acompanhado de Vaz de Lima, viajou ao Chile. Bellochi, em sua posse, destacou que se sente orgulhoso com a missão que lhe foi confiada, apesar do "curto espaço" em que permanecerá no posto.