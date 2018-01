Assembléia de SP quer garantir contribuição A Assembléia Legislativa de São Paulo ajuizou no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade contra resolução do Senado que suspendeu trechos da lei federal sobre seguridade social. De acordo com a ação, deixou de ser reconhecida a validade dos recolhimentos das contribuições previdenciárias dos deputados estaduais e da própria Assembléia no período de 1º de fevereiro de 1998 até 18 de setembro de 2004.