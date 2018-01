Assembleia de SP dobra cota de comissionados

O projeto segue, agora, para a sanção do Poder Executivo. A expectativa dos deputados é de que o governador Geraldo Alckmin não sancione o projeto, sob o argumento de não interferir no funcionamento do Legislativo. Neste caso, a norma retorna, depois de 15 dias, para ser sancionada pelo presidente da Assembleia, o deputado Barros Munhoz (PSDB).

Apenas dois parlamentares se manifestaram contrariamente à medida: Carlos Giannazi (PSOL) e Olímpio Gomes (PDT). Como houve acordo entre as bancadas de todos os partidos na Casa, com exceção do PSOL, não foi feita uma votação formal - processo que é praxe na Assembleia Legislativa paulista.

Gastos

O impacto do projeto nos cofres públicos não foi anunciado pela Mesa Diretora. Embora a ampliação dos cargos não preveja aumento na verba de gabinete - o deputado que optar por contratar mais assessores precisará reduzir os salários -, haverá gastos adicionais para o erário com benefícios trabalhistas, como vale-refeição.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mesma sessão, os deputados aprovaram, sem emendas, dois projetos do governador: o aumento no salário mínimo regional (cujas três faixas salariais passaram a ser R$ 600, R$ 610 e R$ 620) e um reajuste no piso do funcionalismo público, que passou a ser de R$ 630. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.