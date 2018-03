Assembleia de SP deve discutir hoje caso Bancoop

Acusada de lavagem de dinheiro, a Bancoop vem sendo investigada pelo Ministério Público (MP) desde 2007. O promotor José Carlos Blat, que comanda as investigações, ainda não formalizou a denúncia contra a cooperativa, mas pediu, neste ano, a quebra dos sigilos bancários de diretores da instituição e o bloqueio das contas da Bancoop.

O juiz Carlos Eduardo Lora Franco, do Departamento de Inquéritos Policiais e da Corregedoria da Polícia Judiciária da capital, negou o bloqueio das contas por considerar que a medida resultaria em paralisação das atividades da cooperativa e prejuízos aos cooperados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.