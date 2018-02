Assembleia de SP analisará pedido para Afif deixar vice

O pedido de cassação do mandato foi protocolado pelo deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL) na semana passada. Para ele, Afif comete crime de responsabilidade contra à administração pública "ao deixar em segundo plano a função de vice-governador".

O presidente da Assembleia, Samuel Moreira (PSDB), acompanhou parecer da Procuradoria da Casa, que se pronunciou pela "incompatibilidade funcional" no fato de Afif acumular os cargos. Segundo o parecer, a situação desrespeita artigos da Constituição Federal e da Constituição do Estado, o que "demandaria, em tese, a necessidade de imposição, pela Assembleia Legislativa, da sanção de perda do cargo".

A Procuradoria, porém, não acatou a tese do deputado de que houve crime de responsabilidade e por isso não deveria haver instauração de processo contra Afif. O pedido de Giannazi agora será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que pode ou não acolher o parecer da Procuradoria.

Quando assumiu o 39º ministério do governo Dilma Rousseff, Afif afirmou que não pretende renunciar ao cargo de vice e que só deixará o governo paulista por decisão judicial.