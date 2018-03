Assembleia de São Paulo instala CPI da Bancoop

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado Barros Munhoz (PSDB), assinou nesta terça-feira, 9, documento para a instalação da CPI da Bancoop. A comissão, pedida em requerimento de outubro de 2008 pelo deputado Samuel Moreira, líder do PSDB na Casa, investigará denúncias sobre a existência de um esquema de desvio de dinheiro da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop) para campanhas eleitorais do PT.

Veja também:

Dilma nega que Vaccari seja tesoureiro de sua campanha

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Senador tucano quer que promotor explica caso Bancoop

Promotor calcula desvio de R$ 100 milhões

Partido busca ''executivo'' para campanha

Aníbal defende CPI sobre a Bancoop

Vaccarezza defende secretário do PT

A CPI será criada a partir da publicação do documento assinado por Munhoz no Diário Oficial da quarta-feira, 10. Os líderes dos partidos na Alesp terão então 15 dias para indicar seus representantes na comissão. O grupo será composto de acordo com o princípio da proporcionalidade. Pela tradição da Casa, o próprio proponente da CPI, Samuel Moreira, deve presidi-la. Só depois dessas definições será marcada a primeira reunião de trabalho do grupo.

Apesar do caso Bancoop ter voltado ao noticiário nesta semana, a denúncia de desvio de dinheiro para a campanha do PT chegou ao gabinete do deputado Samuel Moreira em junho de 2008 e, em outubro do mesmo ano, parlamentares do PSDB já haviam colhido 35 assinaturas, o suficiente para a instalação da CPI. Desde então, o requerimento aguardava uma data para instalação na fila de comissões propostas na Assembleia.

Uma das primeiras providências dos tucanos depois de composta a CPI deve ser convocar para depor o atual tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, que presidiu a Bancoop até fevereiro deste ano. Desde as primeiras denúncias, em 2008, ele já teria sido convidado duas vezes a dar explicações na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia, mas não compareceu.