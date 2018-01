Assembleia de São Paulo desengaveta ação de 1981

O ponto que inquieta promotores e procuradores é a idade das operações sob suspeita, que datam do início dos anos 90, muitas até dos anos 80. Tal situação, consideram os promotores, cria os "contratos sem rosto" porque torna estreita a possibilidade de identificação dos agentes responsáveis por fraudes e desmandos. Há casos em que a missão é dada como impossível, por morte de administradores que teriam causado danos ao Tesouro, sumiço de eventuais testemunhas e incineração de documentos.

Feitos tão remotos mergulharam no limbo da prescrição, constata o MP - o gestor acusado por improbidade se livra da punição cinco anos após deixar o cargo. "Os prejuízos são incalculáveis, é um escândalo", aponta o promotor Saad Mazloum, secretário executivo da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, braço do Ministério Público que combate enriquecimento ilícito e corrupção.

Os Decretos Legislativos tratam de contratos reprovados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), órgão auxiliar da Assembleia. Cada processo do TCE é transformado, inicialmente, em Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que é submetido a duas comissões da Casa, a de Finanças e Orçamento e a de Fiscalização e Controle. Depois, o procedimento segue para votação em plenário.

Confirmado o resultado da auditoria, o PDL vira DL, ou Decreto Legislativo, que a Assembleia remete à promotoria. Durante mais de duas décadas esse ritual foi solenemente descartado. As decisões do TCE caíram no abandono e deputados pouco caso fizeram - porque aliados de réus ou por mero desinteresse em levar o assunto à pauta.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pressão

O esqueleto foi arrancado do armário este ano pelo deputado Barros Munhoz (PSDB), presidente da Assembleia, que fez andar a longa fila de PDLs após entendimento com as lideranças. A bancada do PT exercia forte pressão. Cerca de 50% dos contratos carcomidos são de órgãos que até já foram extintos ou que nem mais compõem a estrutura da administração, como o Baneser (Banespa Serviços Técnicos Administrativos), famoso cabide de empregos, e a Fepasa (Ferrovia Paulista S/A).

Repartições trocaram de nome, estatuto e objeto, exemplo da Febem, que virou Fundação Casa. Negócios de gestões distantes cuidaram de obras e serviços do Departamento de Estradas de Rodagem, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, Sabesp, Metrô, DAEE, Cesp, Dersa, Eletropaulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.