Assembléia de Minas vota fim da reeleição da mesa diretora Deputados estaduais de Minas deverão votar, até dezembro, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para o presidente e demais integrantes da mesa diretora da Casa. Pelo menos 44 dos 77 parlamentares estaduais já se manifestaram a favor da PEC 98/06, de autoria do deputado Jayro Lessa (PFL), que determina que seja "vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura e nas subseqüentes". A reeleição de integrantes da mesa diretora é permitida na Assembléia desde 2004, quando foi aprovada a PEC 64, que alterou o artigo 53 da Constituição estadual. O atual presidente do Legislativo mineiro, deputado Mauri Torres (PSDB), foi reeleito.