Assembleia de MG suspende pagamento de horas extras

Nos últimos dias, a imprensa mineira denunciou que os deputados estariam usando as reuniões extraordinárias para engordar seus salários, evitando o quorum das sessões ordinárias, realizadas sempre no período da tarde. Pelo regimento interno da Assembleia, as reuniões extraordinárias só devem ser convocadas em casos de urgência e de interesse público relevante. Os parlamentares têm direito a receber pagamento por até oito reuniões extras por mês - o que equivale a até R$ 8.016,00 a mais no vencimento mensal.

Em nota na noite de ontem, a Assembleia destacou que o pagamento do benefício está previsto em resolução e no Termo de Ajustamento de Condutas celebrado com o Ministério Público Estadual, ambos em 2001. O Parlamento alega também que a Justiça mineira julgou improcedente, por duas vezes, ação popular que questionava a legalidade do pagamento de reuniões extraordinárias.