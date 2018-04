Assembleia de Alagoas reabre após uma semana

Na terça-feira passada, Toledo suspendeu as sessões parlamentares e viajou a Brasília para discutir a situação do legislativo alagoano, considerado o mais caro do País, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes. O presidente da Assembleia disse que não conseguiu falar com Mendes, mas recebeu orientação dos assessores do ministro para reabrir o Legislativo e cumprir as determinações da Justiça alagoana, que mantém oito deputados afastados de seus mandatos.

Toledo disse que fechou o legislativo para "resolver o impasse jurídico", com relação ao retorno dos deputados afastados. No entanto, para a oposição, faltou "pulso forte" a Toledo, que teria sido pressionado para cumprir a decisão do ministro Mendes, que determina o retorno dos afastados, mesmo havendo um recurso da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas suspendendo a decisão, até a discussão do assunto pelo STF.

Dos doze deputados indiciados pela Polícia Federal, na Operação Taturana, acusados de desviar cerca de R$ 300 milhões da Assembleia e que foram afastados dos cargos, só oito permanecem fora do Legislativo. Edval Gaia (PSDB) e Mauricio Toledo (PTB) retornaram, beneficiados pela decisão de Mendes, porque estão fora da segunda ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual de Alagoas. Assim que foi indiciado, o ex-deputado Cícero Amélio renunciou ao mandato para assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado e o ex-deputado Antônio Holanda Júnior teve o mandato cassado, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por compra de votos, assim que foi afastado do cargo.