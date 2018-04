Assembleia de Alagoas elege novo presidente Depois de muita polêmica, a Assembleia Legislativa de Alagoas elegeu na tarde de hoje seu novo presidente, que ficará no comando para o biênio 2009/2010. Sem adversário, o deputado estadual Fernando Toledo (PSDB) foi eleito com 18 votos dos 24 deputados presentes à sessão. Os seis deputados de oposição à Mesa Diretora, tendo a frente o deputado Rui Palmeira (PR), não conseguiram número suficiente de parlamentares para compor uma chapa e enfrentar Toledo. A chapa de Toledo foi eleita com a seguinte composição: como primeiro vice-presidente foi eleito o deputado Alberto Sextafeira (PSB), como 2º vice-presidente, Sérgio Toledo (PMN) e o deputado José Pedro da Aravel (PMN) conquistou a 3ª vice-presidência. Para a 1ª secretaria foi eleito o deputado Jota Cavalcante (PDT), Marcelo Victor (PTB) para a 2ª secretaria, Carlos Cavalcante (PTdoB) para a 3ª secretaria e as deputadas Flávia Cavalcante (PMDB) e Cáthia Lisboa Freitas (PMN) ficaram como 1ª e 2ª suplentes, respectivamente.