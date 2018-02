Assembleia avalia parecer sobre impeachment de Yeda Os deputados gaúchos começaram esta tarde a discussão, no plenário da Assembleia, do relatório de comissão especial que propõe arquivar processo de impeachment contra a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB). Cada partido poderá usar até uma hora para encaminhar a discussão, dividindo o tempo entre seus deputados.