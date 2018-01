Assembleia autoriza RS a pedir empréstimo de R$ 1,7 bi A Assembleia Legislativa autorizou o governo do Rio Grande do Sul a pedir empréstimos de R$ 1,3 bilhão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de US$ 480 milhões ao Banco Mundial. A aprovação ocorreu na noite de ontem, por unanimidade. As verbas devem ser usadas em obras rodoviárias, programas sociais e qualificação da gestão.