Assembleia arquiva pedido de impeachment contra Yeda

A Assembleia Legislativa gaúcha aprovou nesta terça-feira, 20, um relatório da comissão especial processante que propôs arquivar o processo de impeachment contra a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB). O placar teve 30 votos favoráveis e 17 contrários, resultado da ampla maioria da base governista na Casa. Com isso, está encerrada a tramitação do processo de impeachment da governadora no Legislativo. A CPI da Corrupção prossegue seus trabalhos.

O relatório foi elaborado pela deputada tucana Zilá Breitenbach e considera que "não está presente justa causa a autorizar a admissibilidade do pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade contra a governadora do Estado".

O pedido de impeachment foi protocolado em julho pelo Fórum dos Servidores Públicos do Estado. A entidade recorreu a denúncias relacionadas à Operação Rodin, que apurou fraude no Detran, e de suposto uso de caixa 2 na campanha de 2006 - o que Yeda refuta - para fundamentar o pedido.