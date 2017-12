Assembléia aprova urgência para Orçamento de SP A Assembléia Legislativa aprovou nesta segunda-feira, 26, um pedido de urgência para a aprovação do Orçamento de São Paulo de 2007, que deve ser votado nesta terça. Uma reunião foi agendada entre os líderes da Casa para tentar fechar um acordo com a oposição. O PT pede a inclusão de emendas regionais no texto. O pedido de urgência reduz o tempo de discussão do projeto em plenário de 18 para 12 horas. A peça orçamentária, de R$ 84,9 bilhões, também passa à frente de todos os projetos que estão à espera de votação. O atraso na aprovação da lei orçamentária - que deveria ter sido votado no fim do ano passado - obriga o governo do Estado a gastar apenas parte (1/12) da receita permitida a cada mês. A expectativa do governo é aprovar o projeto até amanhã.