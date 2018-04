Assembleia aprova reajuste de 5,9% A Assembleia da Bahia aprovou ontem reajuste de 5,9% nos salários dos servidores públicos do Estado, incluindo o governador Jaques Wagner (PT), seu vice e secretários de governo. Os aumentos, válidos já a partir deste mês, foram concedidos um dia depois de o governo anunciar contingenciamento de R$ 600 milhões no Orçamento. Wagner passa a receber R$ 12 mil mensais. Os auxiliares do primeiro escalão terão salários de R$ 10.324.