Assembleia aprova eleições indiretas A Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou projeto de lei que regulamenta a realização de eleições indiretas para governador do Estado, ainda sem data definida. Por enquanto, o único candidato à vaga é o deputado Carlos Henrique Gaguim (PMDB). O parlamentar assumiu interinamente no lugar de Marcelo Miranda (PMDB), que teve o mandato cassado.