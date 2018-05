Assembleia analisará 23 projetos na terça Vinte e três projetos serão apreciados pela Assembleia Legislativa de Goiás na próxima terça-feira, um deles em fase de discussão e votação já com parecer de rejeição da deputada Flávia Moraes (PSDB) - referente ao projeto do deputado Luís Cesar Bueno (PT), que acrescenta dispositivo na Constituição do Estado de Goiás relativo à organização dos municípios. A pauta prévia prevê ainda a apreciação de 18 projetos em fase de segunda discussão e votação e quatro projetos em fase de primeira discussão.