Assembleia adia decisão sobre perda de mandato de Afif O relator do processo de perda de mandato do vice-governador Guilherme Afif Domingos, deputado Cauê Macris (PSDB) pediu vista do processo, após outro integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo apresentar um voto em separado. Há duas semanas, o tucano votou para que a CCJ acolhesse pedido elaborado pelo deputado Carlos Giannazi (PSOL) para que Afif fosse destituído do cargo em razão do acúmulo de cargos públicos. Em maio, o vice do governador Geraldo Alckmin (PSDB) foi nomeado ministro da Micro e Pequena Empresa.