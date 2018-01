Assassinos de velejador podem ter sido torturados O Ministério Público Federal apresentou ao Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, do Ministério da Justiça, o laudo que revela que as seis pessoas que assaltaram e mataram o velejador neozelandês, Peter Blake, foram torturados por policiais civis de Macapá (AP) no dia 19 de dezembro, depois de eles terem confessado o crime. Segundo a denúncia, que está sendo enviada ao Ministério Público do Estado, os assassinos confessos foram retirados da prisão e levados para um local chamado "fazendinha", onde teriam sido torturados. O assunto foi levado ao Ministério da Justiça pela procuradora federal dos direitos do Cidadão, Maria Eliane Menezes de Faria.