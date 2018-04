Assassinos de índio vão a júri em SP O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região transferiu para São Paulo o julgamento dos acusados pelo assassinato do índio guarani Marcos Veron, ocorrido em janeiro de 2003, em Juti, cidade do interior de Mato Grosso Sul. O TRF tomou a decisão por recomendação do Ministério Público Federal, com o objetivo de garantir a imparcialidade do júri. O crime ocorreu durante disputa por terras na região.