Assassinatos em conflitos fundiários cresceram 30% Relatório anual da Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgado hoje mostra que o ano de 2010 foi marcado por um aumento no número de assassinatos no campo, referentes a conflitos de terra no País, e uma forte elevação nos confrontos por água, causados, por exemplo, pela construção de hidrelétricas. O levantamento, publicado desde 1985 pelo órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), mostra uma alta de 30,7% no total de assassinatos, que passaram de 26 em 2009 para 34 em 2010.