Asfor Rocha assume presidência do STJ O ministro Cesar Asfor Rocha assumiu ontem a presidência do Superior Tribunal de Justiça com a aposentadoria do ministro Humberto Gomes de Barros. Pelo regimento do STJ, o vice-presidente assume a presidência e convoca o plenário para, em 30 dias, eleger novo comando. Como a vaga ficou aberta no período das férias forenses, a convocação acontecerá assim que recomeçarem os trabalhos. O presidente eleito terá mandato de dois anos.