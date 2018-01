Ascensão de Garotinho é momentânea, diz Genoíno O candidato do PT ao governo paulista, o deputado federal José Genoíno, disse hoje que a ascensão nas pesquisas do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), que concorre à presidência da República, é momentânea. "A subida do Garotinho nas pesquisa é um fenômeno momentâneo. Muita água vai rolar por baixo da ponte", disse Genoíno. Segundo pesquisa do Ibope, divulgada neste final de semana, Garotinho aparece com 15% das intenções de voto e, tecnicamente, empatado no segundo lugar com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), que aparece com 18%. O petista Luiz Inácio Lula da Silva permanece na liderança, com 28% das intenções de voto. Genoíno afirmou hoje que vai continuar insistindo nas negociações com o PSB de Garotinho para uma possível aliança ainda no primeiro turno. "A Luiza Erundina - deputada federal pelo PSB - tem todo o direito de disputar o governo. Mas nós vamos continuar insistindo na aliança ainda no primeiro turno", disse. Erundina tem afirmado que prefere disputar a reeleição na Câmara dos Deputados, mas que por apelos do partido deverá disputar o governo paulista. PT discute hoje sucessão e segurança A executiva nacional do PT se reúne hoje na sede do diretório nacional do partido, na capital paulista, para discutir dois temas: sucessão presidencial e segurança pública. No encontro, que deverá terminar apenas no fim da tarde, as principais liderança da legenda deverão definir os critérios da prévia que o partido realiza em 3 de março para homologar sua candidatura presidencial. Além de Luiz Inácio Lula da Silva, provável candidato à presidência pelo partido, concorre o senador Eduardo Suplicy. O caso do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e questões de segurança pública também serão discutidos pelas lideranças do partido, segundo Genoíno. A reunião estava prevista para ter início às 9 horas, mas até as 10 horas o encontro não havia começado.