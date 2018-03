Preso no Rio, Eike ganha marchinha de carnaval; ouça

RIO - Após aparecerem diversos memes nas redes sociais sobre a prisão do empresário Eike Batista e às vésperas do Carnaval, circula na internet uma paródia intitulada “Do Eike Careca eles não gostam mais”, em referência à marchinha “É dos carecas que elas gostam mais”.

A música brinca com o suposto abandono de autoridades após o empresário ser detido. “O Eike nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora, na hora do aperto, do Eike careca eles não gostam mais”, diz a letra mostrando fotos do empresário ao lado do senador Aécio Neves (PSDB), do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB), da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vídeo também mostra imagens dele em sua casa no Jardim Botânico, zona sul do Rio, e, agora com cabeça raspada ao lado de agentes da Polícia Federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A paródia continua: “Eles eram sem-vergonha, viviam passando o chapéu. Pobre coitado está em maus lençóis. Agora é só com ele, não tem nós”.

O empresário foi preso na última segunda-feira, 30, após ficar quatro dias foragido nos Estados Unidos. Eike é um dos alvos da Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato no Rio, deflagrada na semana passada.

Eike é suspeito de corrupção ativa ao repassar propina de US$ 16,5 milhões para o ex-governador do Rio por meio de simulação de contrato de consultoria para compra de uma mina de ouro na Colômbia pelo grupo do empresário em 2011.