Às vésperas do 1º de maio, Lula destaca vitórias do governo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de iniciar em rede nacional de rádio e TV um pronunciamento para celebrar o dia do trabalho, comemorado no dia 1º de maio. Falando diretamente à população, Lula irá aproveitar o discurso para destacar as "vitórias" de seu governo após 39 meses no poder. Entre os destaques do discurso, Lula dá atenção especial à conquista da auto-suficiência em petróleo. Segundo ele, uma conquista de todos os trabalhadores brasileiros e um "símbolo que nos aponta para o futuro e nos cobra outras conquistas".