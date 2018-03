As vantagens do lobby profissional

Por enquanto, os promotores estão apenas ponderando se existe uma justificativa legal para investigar Lula formalmente por suposto tráfego de influência, considerando seus persistentes vínculos com o poder. Ele e a Odebrecht negam estar envolvidos em operações impróprias: ambos afirmam que a empresa simplesmente ofereceu hospitalidade a Lula em palestras no exterior, por ela patrocinadas.

Mas a decisão do Ministério Público reflete preocupações de um teor mais grave a respeito doa laços confortáveis que se estabeleceram entre as empresas brasileiras e a política. As elites empresariais e políticas do País estão umbilicalmente ligadas desde sempre. Executivos e funcionários dos altos escalões do governo cursaram as mesmas escolas e frequentam os mesmos partidos.

Aí, entram em cena os heróis mais improváveis: os lobistas das empresas. Um campo cada vez mais amplo de "relações governamentais" tenta "substituir as relações pessoais pelas institucionais", afirma Caio Rodrigues, diretor da Abrig, o lobby dos lobistas. A Abrig, que em 2008 tinha 12 membros, agora tem 145. A maioria das maiores empresas já tem departamentos internos de relações com o governo; os escritórios de advocacia, por sua vez, estão oferecendo cada vez mais consultoria nesta área; ao mesmo tempo, começaram a surgir cursos universitários na especialidade.

O profundo interesse suscitado por seu novo MBA em relações institucionais levou a Fundação Getúlio Vargas a oferecer 45 vagas em seu campus de Brasília, em vez das 40 inicialmente planejadas. A ABRIG confirma que agora o Brasil tem cerca de 2 mil profissionais de relações governamentais. Seu número cresceu consideravelmente desde a crise financeira global, quando, inicialmente Lula e depois sua protegida e sucessora, Dilma Rousseff, começaram a intensificar seu envolvimento com o setor privado.

Os lobistas brasileiros ainda não têm um conjunto de normas claras que devem ser seguidas. Alguns aspectos de sua função são regidos por leis contra o suborno, conflitos de interesse e coisas semelhantes. Mas a ABRIG está pressionando para que sejam introduzidas reformas, segundo o modelo do Canadá, que exigiriam que os lobistas se registrassem e informassem com quem se encontram, em nome de quem, e por que motivo. "A formalidade tem uma função antisséptica", diz Rodrigues. Indubitavelmente, como em outros países, o lobby furtivo continuaria a ocorrer fora do sistema formal, mas pelo menos proporcionaria um caminho legítimo, regulamentado, para as empresas se justificarem perante o governo.

Se o governo estará disposto ou não a ouvir, é outra questão. No círculo mais próximo de Dilma muitos prefeririam manter distância dos lobistas. Portanto, as empresas de relações governamentais continuam procedendo com extremo cuidado. A Patri, uma das maiores, diz que trabalha para pôr empresários na mesma sala com os encarregados da tomada de decisões, mas não os representa diretamente.

A Arko Advice oferece aos seus clientes profundas análises dos votos dos parlamentares, mas afirma que não tenta influenciar sua votação. Mesmo assim, num país em que 40% do Produto Interno Bruto passa pelo Estado, o lobby nunca deixará de existir. Será melhor a variante profissional.

