As mudanças não se justificavam, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que, no final de 2010, ficou sabendo, por meio de reportagem na imprensa, que o ex-presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci, teria tido um problema em 2001 com a Receita Federal. O ministro disse, no entanto, que isso não tinha nenhuma interferência com a função que ele desempenhava e que, portanto, "não se justificava uma mudança por causa disso".