Ary Vanazzi vence eleição no PT do RS O ex-prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi venceu a eleição para a presidência do diretório estadual do PT no Rio Grande do Sul. No segundo turno, disputado no domingo, 24, ele obteve 14.805 votos (51,08%), enquanto o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, ficou com 14.181 votos (48,92%).