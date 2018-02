Artistas se apresentam em despedida de Campos Artistas como Alceu Valença se apresentaram na última parte da cerimônia de despedida de Eduardo Campos, que era candidato do PSB à Presidência da República. A homenagem acontece no Palácio Campos das Princesas, em Recife, antes de o cortejo seguir para o cemitério Santo Amaro. O enterro está programado para as 17 horas.