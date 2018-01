Artigo sobre Serra é retirado de site de revista Motivo de protestos do PSDB por causa dos ataques ao ex-governador José Serra, o artigo "O jornalismo não morreu" foi retirado, na última segunda-feira, do site da Revista de História da Biblioteca Nacional. A resenha diz que o livro A Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Jr, "prova que a reportagem de investigação está viva e José Serra, aparentemente, morto". Também elogia o livro por "jogar uma pá de cal na aura de honestidade de certos tucanos". A revista tem patrocínio da Petrobrás e do Governo Federal.