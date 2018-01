Artigo de FHC divide opiniões no Congresso O Congresso se dividiu na avaliação do artigo escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para a revista Interesse Nacional, divulgado ontem na internet. Sob o título "O Papel da Oposição", o texto critica "as falsidades ideológicas" do PT, assim como a estratégia tucana. Afirma, ainda, que "enquanto o PSDB e seus aliados persistirem em disputar com o PT influência sobre os ?movimentos sociais? ou o ?povão?, isto é, as massas carentes ou pouco informadas, falarão sozinhos". E sugere que a oposição se volte para "as novas classes possuidoras", ativas nas redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter".