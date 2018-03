Arruda vai se comprometer no STF a ficar afastado Em documento que será entregue aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim da tarde de hoje, o governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, vai se comprometer a ficar afastado do poder até o fim das investigações do mensalão do DEM, em Brasília. Em um documento de defesa, que será distribuído aos 11 ministros do Supremo, Arruda assume o compromisso de manter o afastamento, mediante "licença da chefia do executivo do Distrito Federal".