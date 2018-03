Arruda vai assumir o compromisso de licença no STF

Em documento que será entregue aos ministros do Supremo Tribunal Federal, no final da tarde desta quarta-feira, 3, o governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, vai se comprometer a permanecer afastado do poder até o fim das investigações do mensalão DEM, em Brasília. Em um documento de defesa, que será distribuído aos 11 ministros do Supremo, Arruda assume o compromisso de manter o afastamento, mediante "licença da chefia do executivo do Distrito Federal".

A estratégia é aumentar as chances de obter vitória no julgamento do habeas corpus, marcado para esta quinta-feira, 4, no Supremo. O documento é assinado pelo próprio Arruda e por seus advogados. A licença até o fim das investigações já havia sido anunciada pelo advogado Nélio Machado, na semana passada, e hoje deverá ser oficializada aos magistrados.

Dentro dessa estratégia, faz parte também o envio de uma carta à Câmara Distrital em que Arruda faz a mesma promessa: não retornar ao comando do governo se for libertado pela Justiça. Arruda resiste em renunciar ao cargo, embora saiba que uma decisão desse tipo facilitaria a sua soltura, já que a prisão preventiva foi decretada, porque foi acusado de usar o cargo para atrapalhar as investigações.