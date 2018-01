Arruda vai ao TSE para suspender reunião do DEM O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), entrou esta noite com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que seja suspensa a reunião marcada pela Comissão Executiva Nacional do seu partido para decidir sobre o futuro dele na legenda. O início da reunião está previsto para as 8 horas da manhã da próxima sexta-feira.