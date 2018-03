Arruda será submetido a novos exames hoje em Brasília

A Assessoria de Imprensa do Instituto de Cardiologia de Brasília não soube informar a quais outros exames Arruda será submetido nem quanto tempo durou o cateterismo. A esposa do governador cassado, Flávia Arruda, o acompanha no hospital.

Esta é a quarta vez que José Roberto Arruda deixa a superintendência da Polícia Federal (PF), onde está preso, para realizar exames médicos, desde que começou a se queixar de dores e inchaço no tornozelo direito, que operou em novembro. O governador afastado do DF é acusado, em inquérito policial, de ser o chefe do "mensalão do DEM". Ele foi preso por tentativa de suborno de uma das testemunhas do esquema.