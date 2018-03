Arruda será notificado à tarde sobre processo de impeachment

O governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, será notificado oficialmente sobre a abertura do processo de impeachment, pela Câmara Legislativa, na tarde desta sexta-feira, 5, por intermédio do primeiro-secretário da Mesa Diretora da Casa, Batista das Cooperativas (PRP).

Veja também:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Câmara abre processo de impeachment

Para defesa, prisão dependia do Legislativo

Relator de impeachment rebate defesa

Blog do Bosco: Marco Aurélio e Toffoli

O abertura do processo foi iniciada depois de ser aprovada pelos 19 distritais presentes na sessão de quinta-feira, 4. A partir da notificação, Arruda terá 20 dias para apresentar defesa à Câmara Distrital, e o relator Chico Leite (PT) terá até dez dias para analisá-la e preparar o parecer sobre o caso, para ser apreciado pelo plenário.

Uma vez aberta a sessão, Arruda não poderá mais renunciar, o que poderá lhe custar a perda dos direitos políticos, caso o impeachment seja aprovado.

STF

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou por 9 votos a 1 o pedido de habeas corpus para o governador, preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 11 de fevereiro.