Arruda se recusa a receber notificação sobre processo O governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), recusou-se a assinar a notificação da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a abertura do processo de impeachment. Ao receber nesta tarde a visita do primeiro-secretário da Câmara, deputado Batista das Cooperativas (PRT), na Polícia Federal, para ser notificado, Arruda entregou uma carta afirmando que só reconheceria o aviso oficial com uma condição: a de que o inquérito com a investigação do mensalão do DEM estivesse anexado ao documento. Arruda está preso na PF desde 11 de fevereiro.