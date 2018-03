Arruda se recusa a ficar de jejum e adia exames

O governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, se recusou a fazer jejum e, com isso, não poderá realizar nesta quarta-feira, 10, dois dos três exames solicitados por seu médico, o cardiologista Brasil Caiado. Com a opção por não ficar em jejum, nesta quarta-feira só será possível realizar o eletrocardiograma, e os exames de urina e de sangue foram adiados, inicialmente, para quinta-feira, 11.

Veja também:

STJ aceita pedido para médico particular visitar Arruda

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exames não mostram alteração em saúde de Arruda, diz PF

Flávia Arruda: recebimento de dinheiro é normal

JOÃO BOSCO RABELLO: Intervenção favorece governo pós-Arruda

O cardiologista disse que fará seis medições diárias da pressão arterial dele, durante três dias. O objetivo é avaliar o quadro de saúde de Arruda, para definir os próximos passos do acompanhamento médico.

Caiado afirmou que, inicialmente, fará os exames considerados mais simples. Ele chegou à Superintendência da Polícia Federal com um aparelho de eletrocardiograma para fazer os exames.

"A questão da depressão, da tensão e do estresse que ele está passando, em um paciente hipertenso e diabético, transforma-o em um paciente de risco muito maior, uma vez que eventos coronarianos às vezes aparecem mais nesta fase", disse o cardiologista.

Arruda está preso desde o dia 11 de fevereiro na Superintendência da Polícia Federal. Segundo o órgão, no local há todos os equipamentos necessários para os exames. Apenas a análise do material coletado ficará a cargo do laboratório.

Com informações da Agência Brasil