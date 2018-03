Arruda se nega a responder à PF e adia depoimento Por orientação de seu advogado, Nélio Machado, o ex-governador José Roberto Arruda recusou-se nesta segunda-feira, 29, a responder as perguntas no depoimento marcado para o início desta tarde no inquérito que apura o esquema de corrupção batizado de "Mensalão do Dem", do qual é acusado de ser o chefe. Conforme o relato de Nélio Machado, Arruda estava disposto a responder as perguntas mas, seguindo sua orientação, explicou ao delegado que posteriormente responderia todas as perguntas. O delegado teria, inclusive, iniciado o processo de perguntas.